Кадровики в опасности: новые технологии выходят вперед

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Электронные договоры и трудовые книжки онлайн позволят находить работу и устраиваться на нее дистанционно, сообщает DEITA.RU.
«Российская газета» сообщает, что новшества будут доступны гражданам уже в 2020 году. А еще через год можно будет также дистанционно встать на учет в центре занятости и оформить пособие.
Возможности будут доступны благодаря новому сервису «Трудовые отношения онлайн».
«В этом суперсервисе можно будет найти работу по специальной индивидуальной подборке, составить резюме и загрузить свою трудовую книжку и документы об образовании», - рассказали специалисты.
Более того, будут доступны все услуги кадровиков: устроиться на работу, уволиться, встать на учет – все это можно будет сделать прямо через компьютер.
Отметим, что разработка этого и ряда других суперсервисов в России проходит по программе «Цифровая экономика».
Александра Маслова