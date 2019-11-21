Кадровики в опасности: новые технологии выходят вперед

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Электронные договоры и трудовые книжки онлайн позволят находить работу и устраиваться на нее дистанционно, сообщает DEITA.RU.

«Российская газета» сообщает, что новшества будут доступны гражданам уже в 2020 году. А еще через год можно будет также дистанционно встать на учет в центре занятости и оформить пособие.

Возможности будут доступны благодаря новому сервису «Трудовые отношения онлайн».

«В этом суперсервисе можно будет найти работу по специальной индивидуальной подборке, составить резюме и загрузить свою трудовую книжку и документы об образовании», - рассказали специалисты.

Более того, будут доступны все услуги кадровиков: устроиться на работу, уволиться, встать на учет – все это можно будет сделать прямо через компьютер.

Отметим, что разработка этого и ряда других суперсервисов в России проходит по программе «Цифровая экономика».

 

Александра Маслова

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