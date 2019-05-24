Источник изображения: Сергей Трэйне
Стало известно, где у специалиста по персоналу самая большая зарплата, сообщает DEITA.RU.
По данным сервиса "Avito Работа", больше всего кадровиков ценят в Москве. В столице России такие сотрудники могут рассчитывать на зарплату в 56,85 тысяч рублей в месяц.
На втором месте по уровню зарплат в этом секторе оказалась Казань. Здесь кадровикам предлагают 44,42 тысячи рублей за месяц работы.
Третью строчку сверху занимает Пермь. Там таким сотрудникам готовы платить 43,13 тысяч рублей.
А вот в Тольятти кадровики не в цене. В этом регионе их ждёт самая низкая зарплата в размере 26 тысяч рублей.
Дмитрий Шевченко
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