Стало известно, где у специалиста по персоналу самая большая зарплата, сообщает DEITA.RU.

По данным сервиса "Avito Работа", больше всего кадровиков ценят в Москве. В столице России такие сотрудники могут рассчитывать на зарплату в 56,85 тысяч рублей в месяц.

На втором месте по уровню зарплат в этом секторе оказалась Казань. Здесь кадровикам предлагают 44,42 тысячи рублей за месяц работы.

Третью строчку сверху занимает Пермь. Там таким сотрудникам готовы платить 43,13 тысяч рублей.

А вот в Тольятти кадровики не в цене. В этом регионе их ждёт самая низкая зарплата в размере 26 тысяч рублей.