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Кадры для цифровой экономики обеспечат в Приморье в ближайшие годы

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Закрепить в Приморском крае специалистов, обладающих умениями «общаться» с современными цифровыми и информационными системами – лишь малая часть новой региональной программы. «Кадры для цифровой экономики» призваны не только сохранять, но и преумножать человеческий и кадровый потенциал для развития цифровой экономики, сообщает DEITA.RU.

«Процессы цифровизации являются локомотивами роста для всех сфер жизни общества и экономики. Внедрение современных технологий в повседневную жизнь требует новых компетенций сотрудников, которые занимаются этим процессом. Кроме этого, важно готовить квалифицированных специалистов еще на пути обучения в школе или университете. Поэтому отдельное внимание уделяется именно вовлечению молодых ребят в цифровую среду. В ближайшее время в Приморском крае цифровые технологии прочно войдут в сферу транспортного обеспечения, ЖКХ, образования, здравоохранения. Центрами концентрации новых технологий станут «умные города». И везде нам нужны грамотные кадры, способные совершить цифровой прорыв», – отмечает врио вице-губернатора Сергей Максимчук.

В настоящее время Приморье разработано 5 региональных проектов по цифровой трансформации: от создания информационной инфраструктуры и госуправления до переобучения действующих кадров для работы с современными системами. Кроме того, власти обещают привести интернет во все населённые пункты. Саму тему «цифры» в экономике поднял на прошедшем в ЗСПК совещании его председатель, Александр Ролик. 

Напомним, что в Приморском крае действует государственная программа «Информационное общество», которая направлена на упрощение процедур получения услуг государственных организаций и ведомств, а также сделать их работу открытой. В ее рамках мероприятия, направленные на повышение доступности для жителей края при пользовании государственными муниципальными услугами.

Евгений Черемухин

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