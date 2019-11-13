Новости
Эксперт предложил выгонять людей из Дальнего Востока
13 Ноябрь 2019, 15:40
Китай запускает цифровую валюту: чем это грозит
13 Ноябрь 2019, 15:20
Tele2 презентовала стипендиальную программу в ДВФУ
13 Ноябрь 2019, 15:15
Мэр Владивостока: обработку дорог реагентами и уборку снега буду контролировать лично
13 Ноябрь 2019, 15:10
Новые звезды приморского кудо покажут себя на чемпионате Дальнего Востока
13 Ноябрь 2019, 15:07
Чаяндинское месторождение готовится к старту «Силы Сибири»
13 Ноябрь 2019, 15:00
Более 400 вакансий: приморцев приглашают на работу
13 Ноябрь 2019, 14:50
Кадры для цифровой экономики обеспечат в Приморье в ближайшие годы
13 Ноябрь 2019, 14:44
Кадры для цифровой экономики обеспечат в Приморье в ближайшие годы
Закрепить в Приморском крае специалистов, обладающих умениями «общаться» с современными цифровыми и информационными системами – лишь малая часть новой региональной программы. «Кадры для цифровой экономики» призваны не только сохранять, но и преумножать человеческий и кадровый потенциал для развития цифровой экономики, сообщает DEITA.RU.
«Процессы цифровизации являются локомотивами роста для всех сфер жизни общества и экономики. Внедрение современных технологий в повседневную жизнь требует новых компетенций сотрудников, которые занимаются этим процессом. Кроме этого, важно готовить квалифицированных специалистов еще на пути обучения в школе или университете. Поэтому отдельное внимание уделяется именно вовлечению молодых ребят в цифровую среду. В ближайшее время в Приморском крае цифровые технологии прочно войдут в сферу транспортного обеспечения, ЖКХ, образования, здравоохранения. Центрами концентрации новых технологий станут «умные города». И везде нам нужны грамотные кадры, способные совершить цифровой прорыв», – отмечает врио вице-губернатора Сергей Максимчук.
В настоящее время Приморье разработано 5 региональных проектов по цифровой трансформации: от создания информационной инфраструктуры и госуправления до переобучения действующих кадров для работы с современными системами. Кроме того, власти обещают привести интернет во все населённые пункты. Саму тему «цифры» в экономике поднял на прошедшем в ЗСПК совещании его председатель, Александр Ролик.
Напомним, что в Приморском крае действует государственная программа «Информационное общество», которая направлена на упрощение процедур получения услуг государственных организаций и ведомств, а также сделать их работу открытой. В ее рамках мероприятия, направленные на повышение доступности для жителей края при пользовании государственными муниципальными услугами.
Евгений Черемухин