Очевидцы прислали в редакцию DEITA.RU шокирующие кадры.

Неравнодушные граждане не смогли пройти мимо огромной свалки бытовых отходов на берегу озера Байкал, которое не только является одним из главных символов России, но и важнейшим место для экосистемы всей планеты.

Судя по фотографии очевидцев, мусор скапливается в этом месте уже давно и в основном состоит из пластиковых пакетов и различных упаковок. Не трудно догадаться, что скорее всего огромная куча образовалась в результате отдыха туристов, приезжающих посмотреть на озеро в больших количествах.

Данный факт возмущает не только тем, как низко и безответственно себя ведут посетители Байкала, но и местные власти, очевидно, не замечающие разрастающейся кучи отходов в природоохранной зоне.

Примечательно, что самое большое пресное озеро планеты только за последние полгода стало предметом целого ряда экологических скандалов, начиная со строительства завода по продаже воды в Китай, заканчивая угрозой попадания в водоём технических отходов от бывших промышленных производств, когда-то работавших рядом с Байкалом.

Остаётся только надеяться, что компетентные органы примут меры и будут ответственно подходить к охране природных богатств России и мира.

Дмитрий Шевченко



