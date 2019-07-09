Глава Чечни Рамзан Кадыров резко осудил поступок грузинского телеведущего, сообщает DEITA.RU.

Как считает Рамзан Кадыров, грузинский телеведущий оскорбил не президента России, а российский народ в целом и каждого гражданина страны в отдельности. По его мнению, президент и премьер-министр Грузии должны немедленно принести официальные и публичные извинения, а против телеведущего должно быть возбуждено уголовное дело.

Глава Чечни считает инцидент в эфире грузинского телеканала тщательно спланированной мерзкой акцией со стороны Грузии, если обратное не будет доказано властями страны. «Иначе через три дня нужно закрыть все дороги и тропы, ведущие в Грузию и из Грузии», - пригрозил Кадыров.

Накануне в эфире грузинского телеканала "Рустави 2" телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу с грубой ругани в адрес российского президента Владимира Путина.

Последний российский рейс "Аэрофлота" вылетел из Москвы в Тбилиси 7 июля. Авиасообщение между Россией и Грузией приостанавлено с 8 июля на фоне антироссийских выступлений в этой стране

Дмитрий Санников