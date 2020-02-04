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6 Декабрь 2019, 18:15

Кафе для автомобилистов загорелось в Приморье

пожар

Кафе "Святобор" в Штыково известно среди дальнобойщиков

Крупное кафе «Святобор» в Штыково загорелось. По данным очевидцев, возгорание началось с кухни, сообщает DEITA.RU.

Видео пожара прислали в редакцию очевидцы. По словам местных жителей, «Святобор» - довольно крупный комплекс с питстопом и автомойкой. В этом месте постоянно собираются на отдых дальнобойщики, и вокруг всегда много большегрузов.

В краевое МЧС пока не поступало подробностей.

«Скорее всего, возгоранием занимаются местные подразделения. В краевое МЧС отчет поступит чуть позже», - рассказал корреспонденту DEITA.RU.

Подробности возгорания пока устанавливаются. По предварительной информации, пострадавших нет. 

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