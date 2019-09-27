Кафе и рестораны останутся без надзора

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Контроль за общепитом несколько ослабят, сообщает DEITA.RU.
В некоторых регионах России со следующего года стартует эксперимент по ослаблению части контроля за деятельностью ресторанов и кафе. В частности, контролирующие органы будут не так пристально следить за собсвтвенной продукцией общепита.
Шаг в этом направлении будет укладываться в масштабные изменения, предполагаемые при действии так называемой регуляторной гильотины. Её суть заключается в пересмотре подхода к административным барьерам и правилам, действовавшим в тех или иных сферах долгое время.
Дмитрий Шевченко