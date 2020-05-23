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Кафе и рестораны открываются на Сахалине
Во вторник, 26 мая, в Сахалинской области начнут работу заведения общественного питания, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на SKR.SU
Как пишет местное издание, кафе и рестораны откроются, если на островах сохранится эпидемиологическая обстановка. В заведениях разрешат проводить массовые мероприятия – кооперативы и банкеты.
При этом заведения не будут работать в ночное время с девяти часов вечера до семи утра, расстояние между столами должно быть более 1,5 м, а также их необходимо огородить ширмами.
На сегодня на островах началась работа всех ТЦ и магазинов непродовольственных товаров.
Напомним, что всего на Сахалине зарегистрировали 63 заразившихся, более половины из них выздоровели – 35 человек, летальный исход у 4 человек.