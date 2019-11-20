Новости
Приморье приняло эстафету добрых дел в честь 75-летия Великой Отечественной Войны
20 Ноябрь 2019, 10:19
Власти Приморья могут снизить тарифы на электроэнергию
20 Ноябрь 2019, 10:16
Кафе или контейнер – как обедают трудящиеся на Дальнем Востоке
20 Ноябрь 2019, 10:15
Жителям половины Приморья скоро дадут более чистую воду
20 Ноябрь 2019, 10:14
Спрос у предпенсионеров на обучение в Приморье оказался неожиданно высоким
20 Ноябрь 2019, 10:13
Проблему с двумя долгостроями в Приморье решат всего за месяц
20 Ноябрь 2019, 10:10
Власти проверили стоимость рыбы на рынках Владивостока
20 Ноябрь 2019, 10:08
Во Владивостоке стартовали отборы на всероссийский чемпионат по ММА
20 Ноябрь 2019, 10:05
Кафе или контейнер – как обедают трудящиеся на Дальнем Востоке
Обеденный перерыв на работе – вопрос, важный для большинства трудящихся. Кто-то приносит «с собой», кто-то покупает еду в буфете, а кому-то кушанье оплачивает работодатель. Какой же формат самый популярный на Дальнем Востоке? Об этом сообщает DEITA.RU.
Так, согласно данным портала HeadHunter, большинство дальневосточников приносит обеды с собой на работу. Готовят еду дома и заранее 69% респондентов.
Ходить в обеденный перерыв в кафе позволяет себе только 31% опрошенных. Питаться в общепите предпочитают работники IT-сферы, маркетологи и топ-менеджеры.
«При этом всего 6% заказывают доставку еды – в основном занятые в сфере искусства и развлечений. Еще 6% имеют возможность пойти на работе в столовую и 16% просто не едят в течение всего дня», - рассказали аналитики портала.
При этом, если убрать ограничения по местоположению работы и выделенному на обеды бюджету, почти половина опрошенных предпочла бы питаться в кафе, столовых и ресторанах. Только 6% хотело бы продолжать обедать едой из дома. А 19% выбрали бы чаще всего заказывать еду. При этом 50% опрошенных считают, что организовывать питание сотрудников должен работодатель.
Александра Маслова