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Кафе или контейнер – как обедают трудящиеся на Дальнем Востоке

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Обеденный перерыв на работе – вопрос, важный для большинства трудящихся. Кто-то приносит «с собой», кто-то покупает еду в буфете, а кому-то кушанье оплачивает работодатель. Какой же формат самый популярный на Дальнем Востоке? Об этом сообщает DEITA.RU.

Так, согласно данным портала HeadHunter, большинство дальневосточников приносит обеды с собой на работу. Готовят еду дома и заранее 69% респондентов.

Ходить в обеденный перерыв в кафе позволяет себе только 31% опрошенных. Питаться в общепите предпочитают работники IT-сферы, маркетологи и топ-менеджеры.

«При этом всего 6% заказывают доставку еды – в основном занятые в сфере искусства и развлечений. Еще 6% имеют возможность пойти на работе в столовую и 16% просто не едят в течение всего дня», - рассказали аналитики портала.

При этом, если убрать ограничения по местоположению работы и выделенному на обеды бюджету, почти половина опрошенных предпочла бы питаться в кафе, столовых и ресторанах. Только 6% хотело бы продолжать обедать едой из дома. А 19% выбрали бы чаще всего заказывать еду. При этом 50% опрошенных считают, что организовывать питание сотрудников должен работодатель.

Александра Маслова

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