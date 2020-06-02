Кагарлицкий: «Воровать уже больше нечего»

Профессор Борис Кагарлицкий считает, что потребительская экономика сейчас терпит крах, сообщает ИА DEITA.RU по материалам «Нового курса».

Так, профессор МВШСЭН считает, что кризис показал: «воровать уже больше нечего». Именно поэтому российская элита не может поддержать россиян прямыми выплатами. Разворованное имущество, ресурсы просто воровались, а средства с них шли на повседневные траты, а не инвестиции, уверен профессор. Одной из причин этого он назвал порочную систему созданную для обслуживания одного круга лиц.

Поэтому сейчас поделится деньгами с россиянами и поддержать спрос в стране невозможно. Это называет настоящим преступлением и призывает к прямым выплатам для населения страны. Однако даже такой шаг может не вернуть спрос, потому что деньги у страны закончатся в какой-то момент а у населения они могут еще не появится.

Строительство новых больниц во время кризиса он назвал последней попыткой украсть хоть что-нибудь, иначе можно было бы открыть уже покрывавшиеся учреждения.

«Это способ разграбить деньги из бюджета. Причём у меня есть подозрение, что хотят разграбить именно напоследок», - считает профессор, говоря о строительстве больниц.

По мнению Кагарлицкого, деньги необходимо вкладывать в социальную сферу, что для экономики в будущем станет инвестициями, а не нагрузкой. При этом вкладывать средства необходимо постоянно. Чтобы создать рабочие места для людей, которые смогут все производить в стране от деталей до сборки.

Также профессор высказался о национализации банков и госпредприятий, работающих в нефтегазовой сфере.

Для будущего существования профессор предлагает начать планировать, однако делать это не в стиле 30-х или 80-х годов прошлого столетия, а решать все вопросы комплексно.