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Кагарлицкий: «Воровать уже больше нечего»

ООО «Газпром переработка Благовещенск»5

Профессор Борис Кагарлицкий считает, что потребительская экономика сейчас терпит крах, сообщает ИА DEITA.RU по материалам «Нового курса».

Так, профессор МВШСЭН считает, что кризис показал: «воровать уже больше нечего». Именно поэтому российская элита не может поддержать россиян прямыми выплатами. Разворованное имущество, ресурсы просто воровались, а средства с них шли на повседневные траты, а не инвестиции, уверен профессор. Одной из причин этого он назвал порочную систему созданную для обслуживания одного круга лиц.

Поэтому сейчас поделится деньгами с россиянами и поддержать спрос в стране невозможно. Это называет настоящим преступлением и призывает к прямым выплатам для населения страны. Однако даже такой шаг может не вернуть спрос, потому что деньги у страны закончатся в какой-то момент а у населения они могут еще не появится.

Строительство новых больниц во время кризиса он назвал последней попыткой украсть хоть что-нибудь, иначе можно было бы открыть уже покрывавшиеся учреждения.

«Это способ разграбить деньги из бюджета. Причём у меня есть подозрение, что хотят разграбить именно напоследок», - считает профессор, говоря о строительстве больниц.

По мнению Кагарлицкого, деньги необходимо вкладывать в социальную сферу, что для экономики в будущем станет инвестициями, а не нагрузкой. При этом вкладывать средства необходимо постоянно. Чтобы создать рабочие места для людей, которые смогут все производить в стране от деталей до сборки.

Также профессор высказался о национализации банков и госпредприятий, работающих в нефтегазовой сфере.

Для будущего существования профессор предлагает начать планировать, однако делать это не в стиле 30-х или 80-х годов прошлого столетия, а решать все вопросы комплексно.

Иван Крышан

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