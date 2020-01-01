Как 1 января потрясло Камчатку

В Петропавловске-Камчатском и Вилючинске жители ощутили довольно значительное землетрясение в 2-3 балла, сообщает DEITA.RU.

Местные сейсмологи сообщили, что общая магнитуда составила 5-6 баллов. Эпицентр события находился в 130 км от камчатской столицы, пояснили в МЧС.

По информации спасателей, ни один человек не пострадал. Нет также угрозы для зданий и общественно-значимых объектов. Сейчас оперативные группы, пожарные, местные жители и представители административной власти осматривают ключевые точки, которые имеют теоретический риск пострадать от стихии.

Напомним, что на Камчатке, где угроза землетрясений довольно высока, сейсмологи всегда особенно тщательно и качественно работают над прогнозом подобного рода происшествий, чтобы в случае опасности оперативно принять нужные меры.

Как правило, подобные подземные толчки редко достигают критических значений, однако, постоянно нужно быть начеку – как профильным службам, так и местным жителям.

Александра Маслова