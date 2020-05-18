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Как безболезненно разобраться с долгами, рассказала эксперт
Важно следовать алгоритму
Метод наиболее правильной выплаты скопившегося долга озвучила эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности, сообщает ИА DEITA.RU.
Первым шагом должен стать рейтинг кредитов: нужно перечислить их от самого «дешевого» к наиболее объемному. И основной задачей должен стать тот, что займет верхнюю строчку, пишет «РИА «Новости».
«Откладывайте каждую лишнюю копеечку на его погашение, а по остальным кредитам продолжайте вносить минимальные платежи. Погасив первую задолженность, переходите ко второй. Направляйте на ее погашение дополнительно сумму, которая раньше уходила на погашение первой задолженности, а сейчас высвободилась», – рекомендует Елена Кисмина.
Эксперт подчеркнула, что этот подход хорошо влияет на мотивацию должника, так как наглядно демонстрирует, что можно и правда добиться нужных результатов.
Кроме того, имеет смысл задуматься о рефинансировании кредита. Но в этом случае стоит рассмотреть предложения нескольких банков.