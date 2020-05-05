Как безопасно купить недвижимость на самоизоляции

Специалисты Кадастровой палаты рассказали, как безопасно купить дачу, находясь в самоизоляции, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Известия».



Основным документом, на который необходимо будет опираться, является выписка из Единого государственного реестра недвижимости. Благодаря документу можно будет убедиться в нескольких вещах – продавец и владелец одно и тоже лицо, имущество не находится в залоге, проводилось ли межевание, кадастровый учет, кто владелец земли, а также сколько налогов необходимо будет платить.

Специалисты рекомендуют перед покупкой убедиться в межевании участка, поэтому рекомендуют попросить об этом продавца иначе покупатель может получить участок больше или меньше.

Помимо этого из выписки ЕГРН можно узнать вид разрешенного пользования участка. Жить можно будет только на категориях ИЖС, если дом предназначен для жизни круглый год. На остальных участках: огородничество и садовничество, - строить жилые дома нельзя. Если дом уже возведен, то в любой момент его могут попросить снести.

Продать недвижимость должен сам владелец, если продавец действует по доверенности, то ее стоит проверить у нотариуса. Необходимо быть в контакте с владельцем, кроме этого стоит узнать его семейное положение, если он в браке, то справка потребуется и от второй половины.

Запросить справку ЕГРН можно в нескольких местах: кадастровой палате или на сайте Росреестра. Наличие справки переведет покупателя в статус добросовестного при последующих разбирательствах в суде.