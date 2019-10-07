telegr wh call

Новости

Вот чего нельзя делать, чтобы не убить «дворники»

8 Октябрь 2019, 02:00

Названы ответы инспектору, который заставляет дуть в трубочку

8 Октябрь 2019, 01:15

Две бабушки отдали мошенникам 9 млн рублей

8 Октябрь 2019, 00:30

Отобранные у пенсионеров деньги правительству не нужны

7 Октябрь 2019, 23:45

Авиакомпаниям дадут еще денег

7 Октябрь 2019, 23:15

Лучшие специалисты обеспечили безопасность ВЭФ

7 Октябрь 2019, 22:59

Правительство Медведева не оставит курильщикам шансов

7 Октябрь 2019, 22:45

Орешкин бьет тревогу: кредитный пузырь взорвется через год

7 Октябрь 2019, 22:15

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Как безопасно купить жилье, скажет эксперт

Ремонт, двери на балкон, квартира, белые стены 2

В России стартовала неделя «сезонной горячей линии», которую запустили эксперты Федеральной кадастровой палаты, сообщает DEITA.RU.

Помимо звонка в кол-центр, россияне смогут посетить филиалы Федеральной кадастровой палаты в рамках организации Дней открытых дверей. Уточнить дату и время старта консультаций можно на сайте в разделе каждого региона, а также в соцсетях на страничках филиалов.

На протяжении пяти дней, начиная с понедельника, седьмого октября, любой желающий сможет задать вопрос экспертам по работе с недвижимостью. Специалисты расскажут о возможных «подводных камнях» при оформлении документов, о тонкостях в осуществлении сделок, а также о проверке объекта собственности перед подписанием договора.

Законодательная база в отношении недвижимости непрерывно изменяется и дополняется, поэтому актуальную информацию будет удобно уточнить напрямую у специалистов. Подобная работа позволяет организаторам защитить население от небезопасных сделок, а также в целом увеличить правовую грамотность россиян.

Эксперты напоминают, что в мае также была организована подобная консультационная неделя. В рамках мероприятия свыше 5000 человек получили квалифицированную помощь касательно дачных вопросов.

Софья Корф

Читайте также:

Недостроенные квартиры запретил оформлять Верховный суд

Квартира за полмиллиона: цены на жилье рухнули на Дальнем Востоке

«А чё так можно было?» — мужчина придумал новый способ покупки квартиры

Популярное

Целая неделя: массовые проверки водителей устроит ГИБДД

Силовики оцепили федеральную трассу в Приморье

Стало известно, почему оцепили федеральные трассы

Женщина получила травмы при восхождении на гору Приморья
‡агрузка...
Загрузка...
Загрузка...