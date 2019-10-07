Как безопасно купить жилье, скажет эксперт

В России стартовала неделя «сезонной горячей линии», которую запустили эксперты Федеральной кадастровой палаты, сообщает DEITA.RU.

Помимо звонка в кол-центр, россияне смогут посетить филиалы Федеральной кадастровой палаты в рамках организации Дней открытых дверей. Уточнить дату и время старта консультаций можно на сайте в разделе каждого региона, а также в соцсетях на страничках филиалов.

На протяжении пяти дней, начиная с понедельника, седьмого октября, любой желающий сможет задать вопрос экспертам по работе с недвижимостью. Специалисты расскажут о возможных «подводных камнях» при оформлении документов, о тонкостях в осуществлении сделок, а также о проверке объекта собственности перед подписанием договора.

Законодательная база в отношении недвижимости непрерывно изменяется и дополняется, поэтому актуальную информацию будет удобно уточнить напрямую у специалистов. Подобная работа позволяет организаторам защитить население от небезопасных сделок, а также в целом увеличить правовую грамотность россиян.

Эксперты напоминают, что в мае также была организована подобная консультационная неделя. В рамках мероприятия свыше 5000 человек получили квалифицированную помощь касательно дачных вопросов.

Софья Корф