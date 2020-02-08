Как бороться с детской зависимостью от онлайн-игр рассказали в Роскачестве

Тратить свыше двух часов в день на компьютерные игры для школьника – уже путь к зависимости, считают в Роскачестве, сообщает ИА DEITA.RU.

Эксперты ведомства считают, что родители должны не только запретами воздействовать на ребёнка. Собственный положительный пример имеет большое значение. Если мама и папа сами подолгу не «зависают» в смартфонах и планшетах, это лишь положительно скажется на детях. Тем самым родители смогут подать пример, как можно рационально использовать свободное время. Кроме того, как отмечает «Тасс», траты детей на компьютерные игры можно ограничить при помощи специальной карты с лимитом. В таком случае ребёнок сможет выбрать сам, куда лучше потратить деньги – на онлайн-игры или, например, на сладости.

Другим способом может стать прямая договорённость с отпрыском на тему сколько времени ребенку разрешено проводить за компьютером. Оптимальное время, как отметили в Роскачестве – порядка одного часа в день после обязательных дел, таких как выполнение домашнего задания.

Кроме того, неугомонную энергию детей можно направить в созидательное русло – записать в кружки или секции, где досугом ребёнка займутся квалифицированные специалисты.

Чем раньше ребёнок приобщится к компьютеру, тем раньше может возникнуть зависимость от электронных устройств. Родителям стоит обращать внимание и на контент, который просматривают дети. Желательно, чтобы это были образовательные игры, которые помогут развить нужные навыки. Жестоких и агрессивных игр желательно избегать.

Если указанные рекомендации не помогают родителям, можно обратиться к психологу.

Напомним, не все игры вне компьютера отличаются безопасностью. Ранее сообщалось о ребятах, которые во Владивостоке решили погулять на свежем воздухе, а заодно попрактиковаться в смелости. В бухте Тихая подростки без опаски катались на льдинах. В данном случае родителям также стоит уделить время воспитанию несовершеннолетних.