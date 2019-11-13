Как быстро избавиться от головной боли, сказал эксперт

Уменьшить головную боль могут всего лишь несколько обыденных вещей, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

По словам экспертов, первое, что нужно сделать при головной боли, — выпить стакан воды. Дело в том, что неприятные ощущения зачастую появляются из-за обезвоживания организма.

Если вода не обеспечила должного эффекта, следующим исцеляющим шагом может стать кружечка кофе. Здесь главное — не переусердствовать, потому что переизбыток кофеина также может привести к головной боли.

Физическая нагрузка и занятия йогой также могут снять головные боли. Впрочем, по мнению экспертов, йога не единственная панацея— любой вид расслабления подойдет для уменьшения головной боли идеально.

Кроме того, эксперты предлагают почитать легкую книжку. Если выбрать именно этот вариант, нужно обязательно следить за тем, чтобы свет был не чересчур ярким, чтобы голова не заболела еще больше.

Екатерина Брязгунова