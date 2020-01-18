Как быстро похудеть сказали японцы

В этом деле может помочь обычная питьевая вода, сообщает DEITA.RU.



Врачи из Японии назвали простой способ сбросить лишний вес. Как пишет РИА «ФАН», для этого надо пить достаточное количество воды.

Так, медики советуют выпивать стакан воды сразу после пробуждения. Сразу после этого надо почистить зубы. А вот завтрак можно начинать только через 45 минут после пробуждения.

Дело в том, что вода снижает чувство голода, так что насытиться получится меньшим количеством еды.

Если в течении дня не переедать и пить больше воды, лишний вес начнет сам уходить понемногу.

Елена Миронова