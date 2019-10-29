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Как быстро проверить, была ли машина в ДТП, рассказали в Сети
Для быстрой проверки понадобится только VIN номер, сообщает
DEITA.RU.
Покупка машины с рук – всегда риск. Без помощи автосервиса не получится узнать, было ли авто в серьезном ДТП. Однако пара способов все же есть.
Первый из них – обратиться напрямую в ГИБДД. Ведь именно это ведомство фиксирует все ДТП. И тут два пути. Если вы берете машину не старше 2015 года, то можно ввести ее VIN на официальном сайте ведомства и узнать всю историю аварий.
Если информация нужна и за более ранние годы, тогда надо идти в отделение и писать заявление на предоставление информации.
Второй способ – воспользоваться базой данных РСА. Благодаря обязательному ОСАГО информация о каждой аварии есть у страховщиков. Проблема в том, что сама база закрытая, и ей могут пользоваться только сотрудники страховых компаний. Но за небольшую плату различные сайты выдадут вам информацию по вашему запросу.
Елена Миронова