Что делать, если на стекле автомобиля появилась трещина, и нужно ли чинить его самостоятельно, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Autonews.

Трещины на лобовом стекле появляются по разным причинам – от камня с дороги то перепада температур. И некоторые из этих повреждений поддаются ремонту. В сервисах могут по фотографии оценить первичную стоимость ремонта, пусть и приблизительную.

Ездить на авто с трещиной на лобовом стекле – можно, если она не в зоне функционирования «дворников». ТО вы так не пройдете, но эксплуатировать машину можете.

Как только трещина появилась – заклейте ее скотчем, чтобы защитить от попадания воды и грязи. Затем отправляйтесь на ремонт. Оберегайте стекло от резких перепадов температуры, выбирайте хорошие дороги и не заезжайте на бордюры. Так трещина будет расползаться медленнее.

В магазинах есть наборы для удаления трещин, которыми можно воспользоваться. Засверлить трещину, убрать грязь, заполнить полость особым полимером. Но лучше обратиться к профессионалам: они справятся вернее и быстрее.

Анастасия Туркова