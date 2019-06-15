Как поступать, если вы до места отдыха долетели, а ваши чемоданы нет, сообщает DEITA.RU.Попытайтесь найти свои вещи, обратившись к представителю авиакомпании или на стойке потерянного багажа. Вам придется оформить документ, подтверждающий факт потери и ваше обращение. Будьте готовы описать, как выглядят ваши сумки и чемоданы, покажите бирку от багажа. Когда вам дадут акт, отследить пропажу станет возможно, позвонив по указанному номеру. Еще можно воспользоваться для поиска международной системой учета WorldTracer.У вас есть право потребовать денежную компенсацию за потерянный багаж в случае, если его не нашли за двадцать один день. Деньги останутся при вас, даже если чуть позже найдется и сама потеря. Размер компенсации составляет от шестисот рублей за килограмм багажа на внутренних рейсах и считается по особому коэффициенту на международных. Существует единица измерения, называемая специальными правами заимствования, или СПЗ. В настоящее время тысяча СПЗ равна девяноста тысячам рублей.Если ваши вещи повреждены предъявите перевозчику сразу, как только прилетели. В крайнем случае сделайте это в течение шести месяцев после внутреннего перелета или в течение семи дней после международного. Отправьте претензию. Вам должны ответить максимум за месяц.

Анастасия Туркова