15 Июнь 2019, 00:15
Как быть, если ваш багаж потерялся
Источник изображения: пиксабей
Как поступать, если вы до места отдыха долетели, а ваши чемоданы нет, сообщает DEITA.RU.
Попытайтесь найти свои вещи, обратившись к представителю авиакомпании или на стойке потерянного багажа. Вам придется оформить документ, подтверждающий факт потери и ваше обращение. Будьте готовы описать, как выглядят ваши сумки и чемоданы, покажите бирку от багажа. Когда вам дадут акт, отследить пропажу станет возможно, позвонив по указанному номеру. Еще можно воспользоваться для поиска международной системой учета WorldTracer.
У вас есть право потребовать денежную компенсацию за потерянный багаж в случае, если его не нашли за двадцать один день. Деньги останутся при вас, даже если чуть позже найдется и сама потеря. Размер компенсации составляет от шестисот рублей за килограмм багажа на внутренних рейсах и считается по особому коэффициенту на международных. Существует единица измерения, называемая специальными правами заимствования, или СПЗ. В настоящее время тысяча СПЗ равна девяноста тысячам рублей.
Если ваши вещи повреждены предъявите перевозчику сразу, как только прилетели. В крайнем случае сделайте это в течение шести месяцев после внутреннего перелета или в течение семи дней после международного. Отправьте претензию. Вам должны ответить максимум за месяц.
Попытайтесь найти свои вещи, обратившись к представителю авиакомпании или на стойке потерянного багажа. Вам придется оформить документ, подтверждающий факт потери и ваше обращение. Будьте готовы описать, как выглядят ваши сумки и чемоданы, покажите бирку от багажа. Когда вам дадут акт, отследить пропажу станет возможно, позвонив по указанному номеру. Еще можно воспользоваться для поиска международной системой учета WorldTracer.
У вас есть право потребовать денежную компенсацию за потерянный багаж в случае, если его не нашли за двадцать один день. Деньги останутся при вас, даже если чуть позже найдется и сама потеря. Размер компенсации составляет от шестисот рублей за килограмм багажа на внутренних рейсах и считается по особому коэффициенту на международных. Существует единица измерения, называемая специальными правами заимствования, или СПЗ. В настоящее время тысяча СПЗ равна девяноста тысячам рублей.
Если ваши вещи повреждены предъявите перевозчику сразу, как только прилетели. В крайнем случае сделайте это в течение шести месяцев после внутреннего перелета или в течение семи дней после международного. Отправьте претензию. Вам должны ответить максимум за месяц.
Анастасия Туркова
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