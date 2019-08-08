Как быть, если вас останавливает ГИБДД, а вы забыли документы дома, сообщает DEITA.RU.

Возможность договориться выпадает редко, и не нее рассчитывать не стоит. Наказание за езду без документов – серьезное.

Если вы владеете машиной больше десяти дней, но оказались без документов, инспектор напомнит вам статью ч. 1 ст. 19.22 КоАП нарушение правил госрегистрации ТС. Прямо говоря: это равнозначно исчезновению из вашего кошелька 1500-2000 рублей.

У вас нет СТС – минут еще 500 рублей из вашего бюджета. И машины можете лишиться – она уедет на штраф-стоянку.

Поэтому простого ответа на вопрос, как выйти сухим из воды в данном случае – нет. Вернее, единственный вариант избежать такой неприятной ситуации – не забывать дома документы.

Анастасия Туркова