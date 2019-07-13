Роспотребнадзор порекомендовал гражданам внимательнее и бережнее отнестись к личным данным, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

Для того, чтобы защититься от мошенников, нужно следовать некоторым правилам: не давать паспорт в чужие руки, не передавать никому данные банковской карты, не доверять бесплатным демонстрациям косметологических услуг и рекламе косметики, которая дает необыкновенный эффект. Скорее всего, на подобных презентациях косметики или лекарственных средств – что тоже бывает – вам предложат заключить кредит на крупную сумму. Условия этого кредитного договора обычно написаны путано и мелкими шрифтами.

Не подписывайте документы, если вы их не прочитали или не поняли. Проверяйте при покупке квартиры и продавца, и саму квартиру, ее историю. Убедитесь, что цена не завышена в несколько раз.

И не реагируйте, если вам придет сообщение о якобы блокировке банковской карты. Звоните в банк или воспользуйтесь для проверки карты банкоматом.

Если мошенники похитили ваши деньги – обратитесь в Роспотребнадзор.

Анастасия Туркова