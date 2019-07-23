Как часто стоит выводить двигатель на высокие обороты, чтобы он очищался, сообщает DEITA.RU.

Иногда нужно давать двигателю работать на высоких оборотах, чтобы исчез скопившийся нагар. Но при этом нужно организовать процесс так, чтобы двигатель не оказался поврежден и не износился.

Если вы используете авто в различных режимах, специально «прожаривать» его вам не нужно – двигатель омывается маслом и так, все детали покрыты защитной масляной пленкой и защищены от износа и повреждений, создаваемое при повышенных оборотах высокое давление прочищает тонкие каналы. В цилиндрах увеличивается температура, шлаки и нагар счищаются в камере сгорания и выводятся с помощью системы выхлопа. Когда вы видите серый или черный дым при начале движения – это оно и есть.

Для подобной очистки достаточно простых действий – обгона автомобиля, старта на светофорах и подобных действий.

Попробуйте выводить машину на высокие обороты до пяти раз на каждые сто км пробега. Специалисты утверждают, что этого достаточно.

Это будет более эффективно, чем применение очищающих присадок или чистка разобранного двигателя.

Анастасия Туркова