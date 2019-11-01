Как чуял: уволенный Медведевым генерал готовил убийство

В Ставрополье удалось задержать генерал-майора милиции, который готовил убийство жены рано умершего родного брата. Единственная цель, которую он преследовал, — завладеть долями компании, перешедшей по наследству его племяннику, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет РБК.

Ранее, до 2010 года, подозреваемый занимал пост руководителя Западного управления внутренних дел на транспорте. 31 июля 2010 года тогда еще глава государства Дмитрий Медведев освободил начальника ведомства от должности. После ухода с должности мужчина длительное время работал директором одного из санаториев Кисловодска.

Как рассказали в СКР, мужчина планировал убить жену своего рано ушедшего из жизни брата, так как считал, что именно она оказывает влияние на сына, который получил в наследство от отца доли коммерческой фирмы. Подозреваемый думал, что женщина помешает ему осуществить задуманное.

Для убийства жены мужчина привлек своего знакомого, обещав ему вознаграждение в один миллион рублей. О том, что знакомому генерала поступило такое недвусмысленное предложение, он заявил в полицию. Генерал-майор был задержан во время передачи средств.

Возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к совершению убийства по найму».

Ранее прошла информация о том, что уголовному преследованию подверглись братья Ананьевы, которые возглавляли Промсвязьбанк. Известный громкими делами следователь Алексей Весельев рассказал, каким образом Алексею и Дмитрию Ананьевым удалось за пять дней похитить из банка 66 миллиардов рублей.

Екатерина Брязгунова