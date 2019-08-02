Какое давление в шинах поможет сэкономить топливо, сообщает DEITA.RU.

Производители указывают, какой должен быть уровень давления в конкретных шинах, чтобы он стал оптимальным для колес заводского размера. Но на самом деле автовладельцы могут сделать давление и выше, и ниже, когда адаптируют автомобиль под себя. Некоторые немного перекачивают шины для экономии топлива.

Как говорят добровольцы, устроившие испытание на полигоне, увеличение давления на четверть от рекомендованного производителем позволило сэкономить всего 2-3% топлива. Но появились минусы в виде снижения амортизации, выросла нагрузка на подвеску. И резина в таком варианте использования износится быстрее.

В то же время накачивать шины больше, чем на четверть от рекомендованного запрещается: это снизит качество езды и увеличит риск проколов.

Анастасия Туркова