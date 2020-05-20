Как дезинфицировать автобусы, рассказал Роспотребнадзор

Эксперты Роспортебнадзора подготовили рекомендации по дезинфекции общественного транспорта, сообщает ИА DEITA.RU.

Согласно методичке, автобусы, троллейбусы и трамваи необходимо дезинфицировать каждый день. Перед этим необходимо тщательно вымыть транспортное средство, пишет «Парламентская газета». Мероприятие должно проводиться после рабочей смены на территории компании, эксплуатирующей транспортное средство.

Водитель должен иметь дневной запас спецсредств, маски, очки, респираторы и перчатки. Всем этим он должен пользоваться на конечных остановках для обработки салона.

В качестве разрешенных средств перечислены хлорсодержащие препараты, средства на основе дихлорантина, третичные амины.