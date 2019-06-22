Невероятные ценовые кульбиты дальневосточного региона не перестают удивлять приморцев, сообщает DEITA.RU.

Только за последний месяц цены на продукты питания медленно, но верно поползли вверх. В целом, с января 2019 года, на ходовые продукты (картофель, репчатый лук, свекла, помидоры, чеснок, яблоки, груши, молочную и рыбную продукцию, консервы и еще несколько наименований) индекс цен составил 102,3%. При этом Примстат еще фиксирует рост цен на продукты питания в крае за последние пять месяцев.

Но в данной ситуации жителей больше всего изумляет то, каким образом завозные продукты питания стоят ощутимо дешевле местных, приморских.

Заметный рост цен на яйца начался еще в мае 2918 года, когда в результате мониторинга цен, проведённых агентством, выяснилось, что яйца во Владивостоке сразу подорожали от 5 до 15 рублей. Тогда максимальная цена за десяток яиц местного производства достигла 100 рублей. Хотя эти же яйца на ярмарке стоили на 30 рублей дешевле и продавались за 70 рэ. За год продукция, поступившая из Хабаровского края и Амурской области, сильно не изменилась в цене. В мае 2018-го десяток яиц на ярмарке, в среднем, стоил от 65 до 70 рублей (в зависимости от категории). А самые дешевый яйца предлагались по 35 рублей (второй сорт).

В пятницу, 21 июня, на главной сельскохозяйственной ярмарке города цены на яйца были от 65 до 70 рублей (Хабаровский край и Амурская область), местного производства - 60, 72 и 80 рублей за десяток. Но больше всего горожан поразили яйца из Краснодара по цене 65 рублей за десяток.

«Вот объясните мне, как так получается, - обратился с вопросом пенсионер из Владивостока Семен Игоревич, - от Владивостока до Краснодара на машине «пилить» чуть больше 160 часов. Я ездил, знаю… Как яйцо, проехав по дороге более 9 000 километров, стоит дешевле местного?», - недоумевал покупатель.

Даже если продавщица ошиблась и перепутала Красноярск с Краснодаром, то яйца все-равно преодолели значительное расстояние – почти 5 тысяч километров, но продаются по цене на 10-15 рублей меньше, чем местного производства.

Действительно, логике такое ценовое явление не поддается. В Приморье еще существует три крупных птицефабрики, также есть мелкие фермерские хозяйства. Но яйца, проехав до Владивостока тысячи километров, стоят дешевле тех, которые везут до дальневосточной столицы всего несколько часов, жители края понять не могут.

Инна Эстрина



























