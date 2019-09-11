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Как долго можно ездить с просроченными правами
11 Сентябрь 2019, 05:31
Как долго можно ездить с правами, если они просрочены, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Автобрюзгач.
Водители могут забыть о сроке, когда права перестанут быть действительными. Это вскроется случайно при проверке инспектором ГИБДД, когда за нарушение будет выписан штраф.
Документы для оформления новых прав лучше собирать заблаговременно: за полгода. Но права действительны десять лет, и когда истекает срок, забыть несложно. Тем не менее, этого лучше не допускать.
Какого-либо периода, дающего возможность ездить с просроченными правами, не предусмотрено. Считается, что водитель не должен быть допущен к управлению ТС, если документ просрочен или отсутствует. Наказание внушительный штраф.
Водители могут забыть о сроке, когда права перестанут быть действительными. Это вскроется случайно при проверке инспектором ГИБДД, когда за нарушение будет выписан штраф.
Документы для оформления новых прав лучше собирать заблаговременно: за полгода. Но права действительны десять лет, и когда истекает срок, забыть несложно. Тем не менее, этого лучше не допускать.
Какого-либо периода, дающего возможность ездить с просроченными правами, не предусмотрено. Считается, что водитель не должен быть допущен к управлению ТС, если документ просрочен или отсутствует. Наказание внушительный штраф.
Анастасия Туркова
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