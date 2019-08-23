Музей имени В. К. Арсеньева запустил новую программу: музейные интенсивы «Как это работает?». Задача программы – заинтересовать детей исследовательской деятельностью и арт-практикой. На занятиях школьники узнают историю Владивостока и городских объектов, учатся проектировать и конструировать. Каждый интенсив идёт по три дня, сообщает DEITA.RU.

Первая тема была про маяки. Ребята узнали, что такое маяк, и для чего он предназначен. Разобрались, что такое профессия смотрителя маяка. Узнали о задачах, которые выполняет смотритель, и о том, актуальна ли эта профессия в настоящее время. Школьники высказывали своё мнение, шло много обсуждений. Итоговым заданием программы стал проект маяка. Ребята сами спроектировали и сделали из картона макеты морского сооружения. Притом, вначале делались эскизы, и шла защита проекта.

Второй интенсив был посвящён теме природы и города. Он так и назывался «Про природу и город» и начался с прогулки по старому Владивостоку – знаменитой Миллионке. По задумке организаторов практическую часть работы ребята должны были выполнять используя природные материалы. Но дети, пройдя по городу, узнав историю места, увидев её в барельефах украшавших здания, самостоятельно приняли решение сделать в технике барельефа свою собственную смысловую работу. Каждый школьник придумал тему самостоятельно, и барельеф, изготовленный своими руками, наполнил собственными историями и понятиями. К выполненным работам ребята сделали этикетки-описания, заполнив их по всем правилам, как это делают настоящие учёные-исследователи.

В последнюю неделю летних каникул школьники займутся изучением кинетики. Программа называется «Про движение». Участники интенсива рассмотрят устройства движущиеся под воздействием воздуха, порассуждают о ветре, свете и балансе. Вместе с наставником изготовят кинестетичекую модель из металлических пластин.

Ирина Павленко