Хотите, чтобы последний месяц лета запомнился надолго? В этом вам поможет Приморский музей имени В.К. Арсеньева. Там открывается новый проект для школьников «Как это работает», подробности программы узнало ИА DEITA.RU.

Юных приморцев ждёт много интересного. Будет три трехдневных интенсива. Чтобы детям было ещё более интересно, каждая программа будет посвящена разным темам: про море, про природу и город, про явления.

Исследование окружающего мира, где дети узнают всё о природных явлениях, а также сделают маяк своими руками, а также барельеф и кинетическую модель. Такая развлекательная программа точно понравится детям и вдохновит их на исследования, они узнают истории нашего города.

После завершения всех занятий в музее пройдет выставка, где будет представлены работы участников программы.

Иногда в школьной программе недостаточно много уделяется времени на интересные детям темы. На проекте, например, дети узнают историю и предназначение одного из главных памятников нашего города – маяка.

Уличное искусство и лабиринты Миллионки ждут любознательных ребят. Им также покажут и расскажут про рельеф и барельеф. Школьники окунутся в мир кинетической науки и даже выступят в роли ученых, создав кинетическую модель из металлических пластин.

Екатерина Кононенко