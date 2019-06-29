Сотрудники ГИБДД Омска сняли пропагандирующий ролик о соблюдении правил дорожного движения и внимательности на дорогах. «Ролик в стиле артхаус» вызвал бурное обсуждение в социальных сетях, где он и был представлен публике, сообщает DEITA.RU.

Суть кадров проста: на железнодорожном переезде загорелся красный свет светофора, выезжает локомотив, однако находится автолюбитель на очень странном картонном драндулете голубого цвета, который игнорирует предупреждение и выезжает на ж/д пути. В результате машина разваливается на части, из нее выбегают люди, а затем выходит женщина с очень странным зонтом. Единственное, что говорит о сути ролике, — плакат на локомотиве. Он гласит: «Выезжая на переезд на запрещающий знак, вы беззащитны».

Просмотрев ролик, каждый уважающий себя пользователь Instagram высказался о творческих способностях представителей омской Госавтоинспекции. «Вот это сценарий, а спецэффекты просто обалдеть», «Как говорится: ни ума, ни фантазии», «Что за Майкл Джексон с бабой?», «Секретные материалы снимают что ли новый сезон?», «Инопланетяне прилетели на съёмки», «Каламбия пикчерз нервно курит в сторонке», «Как это развидеть?!», «Ребят, ну вы поймите: денег хватило на то, что хватило... все сами своим руками еще и РЖД должны остались», «Какая чушь. Видимо, с фантазией, вообще, засада, что за блестящие по вылезли с зонтом в конце, бред собачий», «Что они курили?» — возмущаются россияне.

Екатерина Брязгунова