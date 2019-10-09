Как ГИБДД будет штрафовать за отсутствие зимней резины в 2019 году

Вопросы о штрафах за отсутствие зимней резины опять волнуют российских водителей, сообщает DEITA.RU.



Ситуация со штрафами до сих пор неоднозначная. В 100 процентах случаев можно получить штраф за зимнюю резину с глубиной протектора менее 4 мм на самом изношенном участке. Стоить это будет 500 рублей или предупреждение, при этом колеса должны быть с маркировкой M+S, а дорожное покрытие должно быть покрыто льдом или снегом. Так что у вас есть все шансы попробовать доказать инспектору, что проезжая часть чистая.

При этом в водительской среде бытует мнение, что официально запрещается эксплуатация транспортных средств, без зимних шин. Уверенность эта основывается на Приложении к техническому регламенту таможенного союза.

Однако КоАП не содержит ссылок на Технический регламент. По идее – за отсутствие зимней резины вас оштрафовать не должны, но обязательно оштрафуют. Про КоАП вы будете доказывать уже инспектору, однако едва ли найдете в его лице понимающего собеседника. Более того, местным и национальным законодательством еще могут и менять сроки использования зимней резины.

Однако надо помнить, что использование зимней резины – вопрос безопасности участников дорожного движения. Обычно переходить на нее следует в том момент, когда ночная температура держится на уровне +8 и ниже.

Чтобы ГИБДД не оштрафовало, покрышки должны иметь маркировку "М+S", "M&S" или "M S".

На сегодняшний день стоимость зимней резины одного из самых распространённых размеров 16r в дальневосточной столице колеблется в диапазоне от 10 – 12 тысяч рублей за комплект китайского производства, до 25-30 тысяч за продукцию японских компаний. Пик закупок и смены на резины на розничном рынке придется, как и прежде, на конец октября – ноябрь месяц, когда в регионе стабильно установится температурный фон, близкий к отрицательному.

Михаил Светлов