Как ГИБДД штрафует за движение по прямой, сказал эксперт

Автоэксперты рассказали, при каких вариантах водитель может получить штраф, двигаясь по принципу «еду по прямой - никого не трогаю», сообщает DEITA.RU.

Как оказалось, если водитель едет по одной полосе и никуда не перестраивается, то он также может нарушит несколько правил дорожного движения, получить штраф или лишиться водительских прав.

Так, во-первых, если автолюбитель движется по крайней левой полосе, на низкой скорости и никому не уступает, а при этом свободна правая полоса движения, то ему могут выписать штраф на 1,5 тысячи рублей.

Двигаясь по прямой, водитель может проигнорировать знак – «движение по полосам», в результате проехать прямо, когда необходимо было сделать поворот. Штраф нарушителю составит 500 рублей.

Еще один момент, когда водитель может нарушить ПДД, происходит на участке, где дорога превращается в реверсивное движение. В таком варианте автолюбитель может столкнуться со встречными авто. Штраф на первый раз составит тысячу рублей, на второй раз водителя могут лишить прав до полугода.

Ранее DEITA.RU писало о том, что за прогрев автомобиля в зимнее время во дворе жилого многоквартирного дома автовладелец может получить штраф, его размер начинается от 1,5 тысячи рублей в зависимости от региона. Помимо этого, в зимний период инспекторы предупреждают, что перед каждой поездкой водителям необходимо чистить боковые зеркала и окна от снега.

Иван Юрьев