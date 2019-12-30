Как готовиться к проруби на Крещение, рассказала руководитель клуба моржей

В православный праздник Крещение Господне 19 января по сложившейся традиции даже далекие от моржевания люди пойдут к проруби. Но кому можно в нее окунаться, как начать готовиться, в материале DEITA.RU.

Как рассказала РИА ФАН председатель московского клуба закаливания и зимнего плавания «Моржи столицы», председатель московского регионального отделения Федерации закаливания и зимнего плавания России Наталья Серая, необходимо регулярно уделять внимание своему здоровью.

Чтобы начать закаливание организма, чтобы подготовить себя в домашних условиях, нужно практиковать контрастный душ: заканчиваете мытье под обычным теплым душем, а потом просто закрываете кран с горячей водой и обдаете себя холодной. Сначала — кратковременно, потом можно увеличить длительность процедуры.

Когда выпадет снег, можно будет немного побегать босиком по нему. При этом для новичков температура не должна быть ниже пяти градусов мороза. Даже людям с опытом закаливания не рекомендуется ходить по снегу при температуре ниже десяти градусов. При этом, конечно, разное время нахождения на снегу. Нужно смотреть, чтобы ноги не обморозились, потому что все-таки у каждого свой порог холодовой устойчивости. Таким образом, различные формы закаливания помогут подготовиться к Крещенским купаниям.

Дмитрий Санников