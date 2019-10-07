Как и когда переобувать авто, сказал автоэксперт

Вопрос, когда все-таки следует переобувать машину в зимние шины, беспокоит не только новичков, но и опытных автомобилистов, сообщает DEITA.RU. Автоэксперт портала «Автовзгляд» подготовил подборку главных правил по этому вопросу.

Первым делом нужно определиться, на каком типе зимней резины автомобилист хочет ездить. В России порядка 90 процентов водителей предпочитают шипованные шины. Это связано с тем, что шипы реально помогут избежать неприятностей на гололеде и снежных накатах. Отмечается, что нешипованная резина хороша тем, что автомобиль едет значительно тише.

Отправляться на шиномонтаж с комплектом резины необходимо, когда столбик термометра опустится на отметку семь градусов выше нуля. Ни в коем случае нельзя дожидаться устойчивых холодов.

Помните, что глубина протектора на зимней резине не должна быть меньше четырех миллиметров. При этом, что немало важно, срок жизни зимних покрышек равен не более трех сезонов.

Переобуваясь в покрышки, которые были уже раньше использованы, специалисты советуют менять их местами. То есть, те, что в прошлую зиму были спереди, теперь должны быть сзади.

Екатерина Брязгунова