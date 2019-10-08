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Как и зачем проверять свою кредитную историю, сказали эксперты
В современном мире люди всё чаще берут кредиты, и россияне – не исключение. О самом простом способе ознакомления со своей кредитной историей сообщает DEITA.RU.
Вся информация как о действующих, так и об уже завершенных кредитах хранится в личной кредитной истории гражданина. Ознакомиться со своей кредитной историей может любой желающий. Дважды в год услуга доступна бесплатно при обращении в Бюро кредитных историй. Россиянин может отправить запрос в БКИ посредством нотариально заверенного письма, телеграммы, или посетив отделение лично.
Однако в России множество БКИ, и сначала нужно прояснить, в каком из них хранятся данные конкретного гражданина. Осуществить это легче всего будет при помощи сайта Госуслуг. Необходимо заполнить заявку в электронном виде на сайте, для этого потребуется паспорт и СНИЛС. По прошествии одного дня гражданин получит от Центробанка список тех бюро, в которых находится его собственная история кредитных операций, с адресами и телефонами БКИ.
Далее есть выбор — либо направить в БКИ запрос вышеуказанными способами, либо получить собственную историю кредитных операций онлайн, при помощи авторизации на портале «Госуслуги». Подобная функция есть почти у каждого бюро.
Софья Корф