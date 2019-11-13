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Как идет ремонт в «тысячекоечной больнице»

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Как идет ремонт в «тысячекоечной больнице»

капремонт

Капремонт почти всех отделений пройдет в «тысячекоечной больнице» столицы Приморья. Ремонтные работы в одном из ведущих медицинских учреждений края уже начались, сообщили DEITA.RU в региональном департаменте здравоохранения.

В данный момент ремонт ведется в хирургическом отделении больницы. Работы в остальных отделениях «тысячекоечной» будут проводиться, начиная с января.

Только на хирургическое отделение из бюджета Приморья было выделено более 13млн рублей, тогда как ремонт всей «тысячекоечной» обойдется более чем в 200 миллионов.Финансирование ведется по государственной программе «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы.

Подобных изменений в медучреждении не было больше тридцати лет. По словам главврача больницы Вячеслава Глушко, в ходе капитального ремонта будет произведена замена инженерных коммуникаций, дверей и окон, а также электропроводки. «Будет отремонтировано и детское инфекционное отделение, входящее в состав «тысячекоечной», и два отделения нейрохирургии, а также четыре отделения травматологии», – подчеркнул Глушко.

Всего в этом году краевые власти направили на капитальный ремонт медучреждений более 700 млн рублей. Работы проведены на 41 объекте, и в большей части из них они либо завершены, либо находятся на заключительной стадии, отметил замгубернатора Приморья Виктор Фисенко.

Напомним, что в настоящее время в учреждениях здравоохранения Приморья проходит обновление медицинского оборудования. В частности, в этом году больницы края получат почти полторы тысячи единиц медтехники на сумму без малого 3 млрд руб.

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