Как инспекторы ГИБДД "разводят" на лишение прав

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Бывалые водители поделились своими историями о том, к каким хитростям прибегают инспекторы ГАИ, дабы оставить автолюбителей без прав, сообщает DEITA.RU.

Первым способом лишить человека основного документа водителя является уговор отказаться от прохождения медицинского освидетельствования в стационарной лаборатории. 

Остановив автолюбителя, сотрудники ДПС могут при желании отправить его на прохождение медицинской проверки на содержание в его крови алкоголя и запрещённых наркотических веществ.

Однако, в некоторых случаях они могут тут же сказать, что сделать это будет не так просто, что придётся долго ехать и долго проходить проверку, поэтому они рекомендуют от неё отказаться, подписав, протокол, где это будет зафиксировано.

Ничего не подозревающий водитель может даже не догадаться, что он сам себе подписывает приговор и уже совсем скоро расстанется со своими правами.

Дело в том, что если вы подпишете отказ, то это автоматически будет означать, что у вас есть основания это делать, следовательно, вы действительно пьяны, по крайней мере с юридической точки зрения.

После этого, доказать то, что вы не так поняли инспекторов или что они сами просили вас отказаться, будет уже практически невозможно.

Так что будьте внимательны и всегда держите ухо в остро, когда вас уговаривают что-то сделать.

Дмитрий Шевченко

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