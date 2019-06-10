Новый вид мошенничества набирает обороты в России, сообщает DEITA.RU.

Жительница Краснодара, которая устроилась на работу в одной из торговых сетей, вместо договора по трудоустройству едва не подписала договор предоставления займа. Историю о том, как девушка чуть «не попала» на 200 тысяч, рассказал ее молодой человек в группе «Краснодар» во «Вконтакте».

«Моя девушка устроилась на работу в продуктовый магазин. Все бы ничего, только ей сказали: официальное трудоустройство через три месяца. Ну да ладно — испытательный срок и так далее. Спустя неделю ей ставят смены подряд три ночи, после третьей ночи с утра дают договор, надеясь, что девушка устала и быстренько подпишет. Оказалось, что товаровед магазина вручает договор, где чётко видно, что это «договор предоставления займа». Позднее другой товаровед ей объяснила, что это на случай воровства. В общем, вывод таков: девушка отработала неделю, не получив не рубля так ещё и на 200 тысяч рубликов чуть не попала...» — пишет мужчина.

Ранее прошла информация, что мошенники теперь собирают чеки из дорогих бутиков. Афера проста: злоумышленники приходят в бутик, примеряют одежду по имеющемуся чеку, аккуратно снимают магнитную защиту и выходят с вещью из магазина. Если охранники останавливают, они демонстрируют чек: мол, вот купили уже, просто что-то забыли. Так как одежда, по сути, не нужна, мошенники сдают ее в течение 14 дней, а полученные законным путем деньги тратят на собственные нужды.

Екатерина Брязгунова