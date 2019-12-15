Как избавиться от ИНН, объяснили в налоговой

Федеральная налоговая служба России специальным письмом разъяснила вопросы присвоения, применения и признания недействительным ИНН физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, сообщает DEITA.RU.

ФНС России спросили, вправе ли гражданин, не ИП, аннулировать свой ИНН. Налоговики рассказали, что аннулировать номер нельзя, закон такого не знает. При этом учет физических лиц в налоговых органах без присвоения ИНН законодательством Российской Федерации о налогах и сборах не предусмотрен.

Как следует из письма ФНС России от 6 декабря 2019 года № ГД-2-14/1482@, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лица может быть признан недействительным всего в двух случаях. Первый - снятие с учета физического лица в налоговом органе в связи с его смертью. Случай второй - обнаружение у физического лица более одного ИНН.

Одновременно сообщается, что в определении Кассационной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 18.07.2000 N КАС00-273 сказано, что ИНН по своей структуре не содержит в себе информацию личного характера, касающуюся семейного положения, родственных и дружеских связей, а также других личных отношений конкретного физического лица.

То есть, по мнению ФНС России, ИНН сам по себе не является персональными данными. Он применяется исключительно в целях упорядочения учета налогоплательщиков внутри системы налоговых органов, а также служит только для ускорения обработки огромного потока информации в интересах соблюдения прав налогоплательщиков.

Дмитрий Санников