Как избавиться от скрипа тормозов на авто, сказал эксперт

Эксперт назвал несколько причин, по которым могут скрипеть тормоза, сообщает DEITA.RU.



Скрип тормозов – не самое приятное, что может произойти с авто. Но кроме старых колодок этому звуку есть еще несколько причин. О них рассказал эксперт Car.ru.

Например, вам могли установить некачественные колодки. Они могут начать портить диск с первых минут использования. Также нередки случаи, когда колодки просто неправильно устанавливают в сервисе: другой стороной или без противоскрипных пластин.

Еще одна причина скрипа – недавняя поездка по бездорожью. В таком случае велики шансы, что камешек поцарапал диск. В таком случае надо срочно ехать в сервис.

Елена Миронова