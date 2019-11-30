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Как избавиться от скрипа тормозов на авто, сказал эксперт

Черный джип колеса

Эксперт назвал несколько причин, по которым могут скрипеть тормоза, сообщает DEITA.RU.

Скрип тормозов – не самое приятное, что может произойти с авто. Но кроме старых колодок этому звуку есть еще несколько причин. О них рассказал эксперт Car.ru.

Например, вам могли установить некачественные колодки. Они могут начать портить диск с первых минут использования. Также нередки случаи, когда колодки просто неправильно устанавливают в сервисе: другой стороной или без противоскрипных пластин.

Еще одна причина скрипа – недавняя поездка по бездорожью. В таком случае велики шансы, что камешек поцарапал диск. В таком случае надо срочно ехать в сервис.

Елена Миронова

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