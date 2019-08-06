Как избежать царапин на своей машине, если вы паркуете ее во дворах, сообщает DEITA.RU.

Паркуйтесь так, чтобы не помешать пешеходам – избегая тротуаров и тропинок. Так вы защитите себе от обиженных и возмущенных вторжением граждан.

Смотрите, как стоят остальные авто, не устраивайте «шашечки» и «змейки». Это усложнит и въезд, и выезд, а в ходе маневра другой водитель может повредить вашу машину, оставив на ней не только царапины.

Избегайте выездов и не перекрывайте другие автомобили. Вы избавите водителя от искушения разбить стекло на вашем авто, снять машину с ручника и откатить ее. И от многих других повреждений. Далеко не все готовы церемониться в такой момент или ждать, пока хозяин сам спустится переставить свою машину.

Другой способ: ставьте камеру слежения и смотрите на происходящее с вашей машиной онлайн. Питается камера от аккумулятора авто.

Можно выбрать сигнализацию, которая среагирует на задевание машины или удар. Но и предыдущий метод, и этот годятся больше для вычисления тех, кто нанес ущерб. Для профилактики лучше все же относиться с уважением к пешеходам и другим водителям – так ваш автомобиль однозначно будет целее.

Анастасия Туркова