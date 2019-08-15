Как не допустить сброса настроек АКБ, когда нужно снять клеммы, сообщает DEITA.RU.

Если аккумулятор отключить даже на время, это может привести к адаптации АКПП или дроссельской заслонки, сбросу часов и блокированию мультимедийной системы. Для восстановления потребуется особый код от автодилера.

Этого можно избежать, используя батарейку или компактный аккумулятор. Подключите его с помощью прикуривателя. Это поможет сохранить токи в электрической цепи авто и обеспечит работоспособность сигнализации.

Анастасия Туркова