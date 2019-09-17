Как избежать уплаты налога, рассказала юрист

Существует законный способ уклониться от уплаты налога при продаже собственного жилья, которое числилось в статусе «недостроя», сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Российскую газету». Юрист портала объяснил, какие условия должны быть соблюдены для освобождения от налога.

Тем, кто не желает платить налог на продажу собственной недвижимости, необходимо одновременно выполнить всего пару условий. Во-первых, квартира должна находиться в собственности хозяина не менее пяти лет. Данный срок начинает отсчёт сразу после госрегистрации недвижимости в ЕГРН. Поправки в закон были приняты с января 2016 года, поэтому необходимо установить, когда собственник зарегистрировал своё право именно на жилое помещение, а не на недостроенный объект.

Во-вторых, стоимость квартиры в договоре не должна превышать одного миллиона рублей.

При соблюдении двух данных условий появляется возможность совершенно законно не уплачивать налог при продаже.

Софья Корф