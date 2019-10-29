Как изменится ЕГЭ в 2020 году, напомнили выпускникам

Стало известно, сколько баллов нужно набрать, чтобы получить аттестат о полном среднем общем образовании, сообщает DEITA.RU. Их озвучила заместитель министра науки и высшего образования Марина Боровская.

Так, чтобы получить аттестат в 2020 году выпускникам необходимо постараться. Согласно утвержденным Рособрнадзором требованиям, минимальный балл по русскому языку составляет 36, по математике — 27, по физике и химии — 36, по информатике — 40, по биологии — 36, по истории и литературе — 32, по географии — 37, по иностранному языку — 22, а по обществознанию — 42.

Отмечается, что минимальное количество баллов соответствует оценке «три».

Ранее прошла информация о том, что Минобрнауки повысил минимальные баллы ЕГЭ для поступления в учебные заведения, подведомственные министерству. В общей сложности проходной балл увеличен в 252 российских вузах. При этом, по некоторым данным, никаких серьезных изменений не произойдет, так как проходной балл всегда значительно выше минимальных показателей. В некоторых вузах он достигает 90, а то и 97 баллов по каждому предмету.

По словам представителя Московского физико-технического института Артема Воронова, абитуриентам 2020 года будет несколько сложнее поступить в Физтех. Это связано в первую очередь с тем, что по некоторым предметам увеличены проходные баллы. Если в 2019-м году ЕГЭ по математике принимали с 65 баллами, то теперь нужно 68. По физике и информатике ситуация попроще, с 65 баллов подняли до 66. При этом подать документы можно с такими баллами, а поступить нет. Проходной балл в Физтехе 97,3.

Екатерина Брязгунова