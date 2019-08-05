Местами в Приморье пройдет небольшой кратковременный дождь, сообщает DEITA.RU. Об этом заявили в «Примгидромет».

Утром в понедельник, 5 августа, в регионе преимущественно туман. Вероятность дождя составляет 40 процентов. Южный ветер умеренный, до 11 метров в секунду. В районах жарко, до 33-х градусов выше нуля, на побережье чуть прохладнее, от 22-х до 27 тепла.

В столице Дальнего Востока без осадков. Их вероятность не более 20 процентов. Местами можно наблюдать туман. Юго-восточный ветер слабый, до восьми метров в секунду. Температура воздуха — до 27 градусов выше нуля.

Екатерина Брязгунова