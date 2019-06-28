Одеваться теплее и снова брать с собой зонты придется приморцам. В пятницу, двадцать восьмого июня, в краевой столице будет моросить дождь, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Примгидромет.

Во Владивостоке с ночи продолжится морось, в городе туман. От десяти – двенадцати градусов ночью воздух прогреется до тринадцати – пятнадцати градусов тепла днем. В городе ожидается сильный, до семнадцати метров в секунду, ветер.

В крае с ночи на некоторых областях территории идут дожди, от кратковременных до ливней. Кое-где – грозы. Умеренный ветер не усилится больше, чем до одиннадцати метров в секунду. Десять – пятнадцать градусов тепла – температура воздуха. Аналогичной останется погода днем, только воздух прогреется до двадцати семи градусов тепла в некоторых районах края.

На побережье, обещают синоптики, температура будет около одиннадцати – шестнадцати градусов.

Анастасия Туркова