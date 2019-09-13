Как изменится погода в субботу, рассказали синоптики

На Приморский край надвигается мощный циклон с дождями и грозами. Об этом сообщает DEITA.RU.

Согласно прогнозам приморских синоптиков, в субботу период ясной летней погоды закончится. Примерно с четырех утра в крае начнутся дожди, которые к семи утра превратятся в ливни, мощностью до пяти миллиметров. В отдельных районах возможны грозы с порывистыми ветрами до двадцати метров в секунду. Ближе к обеду интенсивность осадков уменьшится, а к вечеру дожди и вовсе прекратятся.

Ночью столбики термометра опустятся на три-восемь градусов, по сравнению с тем же показателем в пятницу. Средняя температура воздуха днем 14 сентября будет варьироваться от восемнадцати градусов тепла до двадцати пяти.

В воскресенье, 15 сентября, ожидается солнечная безоблачная погода. Воздух прогреется до двадцати пяти градусов тепла.

Во Владивостоке в ночь с пятницы на субботу пойдет небольшой дождь, небо затянет туманом и тучами. Осадки прекратятся ближе к двенадцати дня, но принесут с собой сильный ветер. Днем температура воздуха поднимется до двадцати трех градусов.

15 сентября в столице обещает быть солнечным и сухим. Ночью воздух выхолодится на три-пять градусов, а днем прогреется на пару градусов по сравнению с тем же показателем субботы.

Напомним, августовские тропические ливни уничтожили урожай приморских фермеров, на общую сумму более девятисот миллионов рублей. А ущерб Владивостока от тайфунов составил более сто миллионов рублей – пострадали дороги, опорные стены, автомобили граждан, облицовка многих зданий и многое другое.

Екатерина Цой