Выходные во Владивостоке обещают быть солнечными. Максимальная температура воздуха достигнет +25 °C. Об этом сообщает DEITA.RU.

Приморские синоптики рассказали, что последний день лета порадует приморцев отсутствием дождей. В ночь с пятницы на субботу пройдут последние осадки, и ближе к полудню на юге края установится по-настоящему летняя погода. В разных районах Приморья столбики термометра достигнут показателей от +12…+19 °C до +18…+25 °C.

1 сентября дождевой перерыв распространится на все Приморье. Первый день осени принесет с собой как понижение температуры воздуха ночью, так и потепление в дневное время суток до +20…+28 °C.

Во Владивостоке 31 августа также ожидается потепление без осадков. Ночью воздух прогреется до +16…+18 °C, а днем - +19…+21 °C. Выпадение осадке в столице Приморья не ожидается и 1 сентября. Погода обещается быть еще более солнечной и теплой.

Екатерина Цой