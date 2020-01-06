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Как изменится школьный экзамен, напомнили россиянам
2020 год принес много изменений в ОГЭ, сообщает DEITA.RU.
Ученики 9-х классов российских школ уже готовятся к сдаче первого важного экзамена в жизни – ОГЭ. «Российская газета» сообщила о тех изменениях, которые ждут учеников.
Прежде всего, сильно изменится блок заданий: теперь больше внимания будут уделять практическому применению знаний. Таким образом, в бланках станет меньше теории и больше практики.
Например, в экзамене по русскому языку сократится количество заданий до 9. В первом детям предложат прослушать текст и написать изложение. В качестве текста для изложения будут выбирать тексты из разных жанров: очерк, рецензия, дневник.
Также школьников ждет проверка знаний пунктуации, а также умение понимать прочитанный текст.
В математике появится новый блок с практикой. Задачи будут объединены одним сюжетом. Например, надо будет рассчитать план дома или садового участка и узнать, сколько нужно купить упаковок плитки.
Елена Миронова