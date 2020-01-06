Как изменится школьный экзамен, напомнили россиянам

2020 год принес много изменений в ОГЭ, сообщает DEITA.RU.



Ученики 9-х классов российских школ уже готовятся к сдаче первого важного экзамена в жизни – ОГЭ. «Российская газета» сообщила о тех изменениях, которые ждут учеников.

Прежде всего, сильно изменится блок заданий: теперь больше внимания будут уделять практическому применению знаний. Таким образом, в бланках станет меньше теории и больше практики.

Например, в экзамене по русскому языку сократится количество заданий до 9. В первом детям предложат прослушать текст и написать изложение. В качестве текста для изложения будут выбирать тексты из разных жанров: очерк, рецензия, дневник.

Также школьников ждет проверка знаний пунктуации, а также умение понимать прочитанный текст.

В математике появится новый блок с практикой. Задачи будут объединены одним сюжетом. Например, надо будет рассчитать план дома или садового участка и узнать, сколько нужно купить упаковок плитки.

Елена Миронова